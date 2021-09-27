Гвардиола: надеюсь, Месси сможет сыграть в матче «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» поделился мнением о нападающем парижан Лионеле Месси.
«Месси относится к типу игроков, который сам за себя говорит на поле. То, чего он достиг в своей карьере, исключительно. Надеюсь, завтра он сможет сыграть в этом матче. В прошлом сезоне мы встречались с парижанами. Это была фантастическая команда, у нас получилась напряжённая игра, но теперь у них есть Месси. «ПСЖ» — наши серьёзные конкуренты. Это новая встреча, групповой этап Лиги чемпионов, всё по-другому. Посмотрим, что будет», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 сентября, в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.
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