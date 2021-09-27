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«Зенит» возглавил августовский рейтинг клубов РПЛ по активности пользователей в соцсетях

«Зенит» возглавил августовский рейтинг клубов РПЛ по активности пользователей в соцсетях
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«Зенит» занял первое место в августовском рейтинге ведущих российских клубов по активности пользователей в социальных сетях, сообщает «твиттер» Deportes & Finanzas. В течение августа в социальных сетях питерцев было 3,70 млн взаимодействий.

В анализ компании вошли взаимодействия в «Твиттере», «Инстаграме», «Фейсбуке», на YouTube и в TikTok.

Второе место в рейтинге занял московский «Спартак». У красно-белых было 3,47 млн взаимодействий. Третье место занимает ЦСКА с показателем 2,19 млн взаимодействий.

Ранее «Зенит» занял первое место среди российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме» в первом полугодии 2021 года.

Топ-3 российских клубов по взаимодействиям пользователей в социальных сетях:

  1. «Зенит» — 3,70 млн
  2. «Спартак» — 3,47 млн
  3. ЦСКА — 2,19 млн
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