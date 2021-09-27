«Мы ждали их в адекватном виде». Тренер «Торпедо» — о задержаниях фанатов «Шинника»

Главный тренер владимирского «Торпедо» Александр Акимов прокомментировал массовые задержания фанатов «Шинника» в преддверии матча ФНЛ-2.
«Мы ждали болельщиков в нормальном, адекватном виде. Правильно сделали правоохранители, что их задержали. Нечего устраивать шествия с фраерами около нашего памятника архитектуры, которому несколько веков. Они не поболеть хотели вовсе. Сначала они погром в Муроме устроили, а потом к нам приехали», — приводят слова Акимова «Владимирские новости».
Напомним, накануне полиция задержала всех болельщиков «Шинника», приехавших во Владимир на матч ФНЛ-2 с местным «Торпедо» (2:0). Незадолго до игры фанаты «Шинника» массово прошли по центру города, передвигаясь в том числе и по проезжей части. ФНЛ и РФС совместно с клубами выясняют обстоятельства задержаний.
- 27 сентября 2021
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