Хашиг ответил гендиректору «Сочи» на слова об «истеричном поведении». Клуб обратится в ЭСК

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил спортивному директору «Сочи» Дмитрию Рубашко. Ранее он назвал «истерическим поведением» недовольство Хашига судейством в матче команд. Матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи» закончился со счётом 3:0 в пользу краснодарцев.



«Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моё «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября. Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жёлтых карточек за совершённые ими нарушения! Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде. При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждён, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждён в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну. Шесть непоказанных жёлтых карточек – это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своё решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина.

Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалён с поля за две жёлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещё раз!» — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.