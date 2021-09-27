Кингсли Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман возобновил тренировки с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенской команды.



Форвард смог завершить некоторые командные тренировки, однако не принимал участия во всей тренировочной сессии. Напомним, 16 сентября Коман перенёс операцию на сердце.



Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», где провёл первый год на взрослом уровне, после чего перебрался в туринский «Ювентус». В 2015 году французского футболиста арендовала «Бавария», а спустя два года выкупила его трансфер.



«Бавария» в 6 матчах набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Мюнхенский клуб является действующим чемпионом страны.

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