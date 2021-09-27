«Нижний Новгород» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на матч 9-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Чалов, Яковлев, Эджуке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).



ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, в восьми турах набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.