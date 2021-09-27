«Урал» обыграл тульский «Арсенал», добыв первую победу в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 27 сентября, «Урал» встретился с тульским «Арсеналом». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу «Урала». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

«Урал» открыл счёт уже на 5-й минуте матча, автором быстрого гола стал Эрик Бикфалви. Йовичич сделал скидку головой в штрафную, защитники не закрыли Бикфалви, позволив ему прорваться к воротам и пробить в касание в левый нижний угол. На 32-й минуте Андрей Егорычев удвоил преимущество хозяев. Гаджимурадов закрутил мяч с углового на правом фланге прямо на голову Егорычева, который выпрыгнул выше Костадинова и переправил мяч в ближний угол. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала».

«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга в восьми турах набрал шесть очков. «Арсенал» после восьми туров находится на 13-м месте, набрав восемь очков. Лидером соревнований является «Зенит» (23).