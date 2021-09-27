«Урал» обыграл тульский «Арсенал», добыв первую победу в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 27 сентября, «Урал» встретился с тульским «Арсеналом». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу «Урала». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
«Урал» открыл счёт уже на 5-й минуте матча, автором быстрого гола стал Эрик Бикфалви. Йовичич сделал скидку головой в штрафную, защитники не закрыли Бикфалви, позволив ему прорваться к воротам и пробить в касание в левый нижний угол. На 32-й минуте Андрей Егорычев удвоил преимущество хозяев. Гаджимурадов закрутил мяч с углового на правом фланге прямо на голову Егорычева, который выпрыгнул выше Костадинова и переправил мяч в ближний угол. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала».
«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга в восьми турах набрал шесть очков. «Арсенал» после восьми туров находится на 13-м месте, набрав восемь очков. Лидером соревнований является «Зенит» (23).
- 27 сентября 2021
-
20:02
-
19:57
-
19:48
-
19:37
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:47
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
17:56
-
17:53
-
17:47
-
17:30
-
17:29
-
17:22
-
17:22
-
17:03
-
16:59
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:37
-
15:19