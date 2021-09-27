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На матч Россия — Словакия пустят не более 13,5 тысяч зрителей

На матч Россия — Словакия пустят не более 13,5 тысяч зрителей
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Российский футбольный союз объявил о начале продажи билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, который состоится 8 октября.

«Билеты поступят в продажу во вторник, 28 сентября, на сайте билетного оператора kassir.ru и в личном кабинете болельщиков сборной «Наши парни». Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысяч зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом заболевании», — сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.

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