Пятов и Сидорчук чуть не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что в перерыве матча за Суперкубок Украины «Шахтёр» — «Динамо» (3:0) произошёл конфликт между голкипером донецкой команды Андреем Пятовым и хавбеком киевлян Сергеем Сидорчуком.
«Во время матча за Суперкубок Украины произошёл большой конфликт. В перерыве Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении. Николини хотел ударить Вукоевича. Это неприятная история. Особенно если вспомнить, что Сидорчук и Пятов скоро будут вместе в сборной. Вряд ли можно говорить, что там будет нормальная ситуация, будут адекватные отношения. Это очень тревожная история. Я с опаской жду противостояния «Шахтёра» и «Динамо» в чемпионате Украины.
Есть ли конфликт между Луческу и Де Дзерби? У Луческу с Де Дзерби нет никакого конфликта. Сейчас ситуация очень наэлектризованная. Всем надо успокоиться. Я хочу, чтобы настоящая битва между «Шахтёром» и «Динамо» была на футбольном поле», — сказал Цыганык в видео на YouTube-канале Football Hub.
- 27 сентября 2021
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