«Я не знаю, как их остановить». Гвардиола — о Месси, Неймаре и Мбаппе в атаке «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о линии нападения «Пари Сен-Жермен», которая состоит из Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Напомним, «горожанам» предстоит встретиться с парижанами в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится уже завтра, 28 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

«Как остановить Месси, Неймара и Мбаппе? Я не знаю. Такой уровень… Честно говоря, я не знаю, что нужно сделать, чтобы их остановить. Они очень хороши. Сложно контролировать такую концентрацию талантов в одной линии команды-соперника.

Сыгрались ли они? Им нужно время, но обычно таким звёздам его не дают. Стоит помнить, что они хороши не только коллективно, но и индивидуально. Я думаю, наличие Месси в составе «ПСЖ» говорит само за себя. Вам не нужно описывать уровень этого игрока. Он больше, чем просто феноменальный», — приводит слова Гвардиолы ESPN.