Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без одного из лидеров
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Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». В Мюнхен с командой не полетит один из лидеров украинской команды – полузащитник Виталий Буяльский. Игрок ещё не восстановился после травмы.
Заявка киевского «Динамо» на матч с «Баварией»:
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.
Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзёра, Тымчик, Миколенко, Забарный.
Полузащитники: Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витинью, Антюх.
Нападающие: Шкурин, Супряга.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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