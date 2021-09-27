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Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без одного из лидеров

Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без одного из лидеров
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Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». В Мюнхен с командой не полетит один из лидеров украинской команды – полузащитник Виталий Буяльский. Игрок ещё не восстановился после травмы.

Заявка киевского «Динамо» на матч с «Баварией»:

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзёра, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витинью, Антюх.

Нападающие: Шкурин, Супряга.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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