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«Лидс» готов зачислить молодых афганских футболисток в свою академию

«Лидс» готов зачислить молодых афганских футболисток в свою академию
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Руководство английского «Лидс Юнайтед» предложило молодым футболисткам из Афганистана присоединиться к их молодёжным командам, сообщает Daily Mail.

В данный момент около 32 юных футболисток, их семьи и тренеры находятся на территории Пакистана по 30-дневным визам. Сообщается, что они скоро истекут и девочки с семьями будут вынуждены вернуться на Родину.

«Павлины» выступили с предложением зачислить всех футболисток в академию клуба. Так они смогут переехать в Великобританию. По словам владельца «Лидса» Андреа Радриццани, клуб хочет «дать девушкам процветающее мирное будущее».

После шести туров в английской Премьер-лиге «Лидс» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с тремя очками в активе.

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