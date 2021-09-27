Зайнутдинов забил курьёзный гол пятой точкой в матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов забил курьёзный гол в первом тайме матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

После навеса Чидеры Эджуке с фланга Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота нижегородцев.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).



ЦСКА в восьми турах набрал 13 очков. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, в восьми турах набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.