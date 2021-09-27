Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» ворвался в четвёрку, «Урал» добыл первую победу

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 9-го тура.

По итогам девяти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 23 очка. На втором месте расположилось московское «Динамо» (19), отстающее от санкт-петербургского клуба на четыре очка. 17 очков у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.

На четвёртое место поднялся «Краснодар» (16). Пятое место с таким же количеством очков занимает ЦСКА (16). На шестой строчке расположился «Сочи» (15). Седьмое место – казанский «Рубин» (14).

Восьмое место занимает московский «Спартак», который набрал 13 очков. Девятый – «Ахмат» (12). На 10-м месте расположился «Нижний Новгород» (11). «Крылья Советов» (10) – на 11-м месте.

12-е и 13-е места — «Уфа» и тульский «Арсенал», набравшие по 8 очков. 14-е место занимают «Химки» (7). В зоне вылета идут «Ростов» и «Урал», в активе которых по 6 очков.

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата»