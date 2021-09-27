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Хуан Мата может зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»

Хуан Мата может зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»
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Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата недоволен количеством игрового времени, поэтому может зимой покинуть стан «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.

Если ситуация не изменится, Мата может уйти в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с клубом действует до 30 июня 2022 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец не провёл ни одного матча. В сезоне-2021/2022 Мата сыграл лишь 62 минуты в матче 1/16 Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является.

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