Хуан Мата может зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»

Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата недоволен количеством игрового времени, поэтому может зимой покинуть стан «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.



Если ситуация не изменится, Мата может уйти в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с клубом действует до 30 июня 2022 года.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец не провёл ни одного матча. В сезоне-2021/2022 Мата сыграл лишь 62 минуты в матче 1/16 Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).



Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является.

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.