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«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: составы команд на матч 6-го тура английской Премьер-лиги

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: составы команд на матч 6-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Андерсен, Уорд, Гехи, Миливоевич, Макартур, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.

Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Хьюз, Куйяте, Олисе, Шлупп, Бентеке, Матета.

«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Данк, Даффи, Кукурелья, Велтман, Лаллана, Гроос, Троссард, Мопе, Уэлбек.

Запасные: Стил, Лампти, Робертс, Мак Аллистер, Марч, Модер, Ричардс, Альсате, Коннолли.

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