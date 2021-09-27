Шалимов: можно чуть выдохнуть, последнее место серьёзно давило на «Урал»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0).



«Все довольны, что мы взяли эти важнейшие для нас три очка. Сегодня и завтра можно будет чуть выдохнуть, потому что последнее место в таблице серьёзно давило. Эмоции положительные, а что касается игры, то мне кажется, что мы грамотно сыграли. Сегодня приняли решение не прессинговать соперника, поэтому Эрик играл по опорному полузащитнику. Мы перекрывали зоны, в обороне играли без мяча, не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля.

Сложилось всё для нас нормально. Когда мяч был у нас, мы создавали моменты, их сегодня было достаточно, забили в первом тайме два мяча. Не знаю, что было с рукой, пять минут смотрели на VAR, но по игре считаю, что мы её держали под контролем. Второй тайм уже играли по счёту, хотя могли и увеличить его: к примеру, у Славы Подберёзкина был эпизод, когда он со своей половины поля убежал и мог забить третий. В таком случае стало бы совсем легче, но и без этого держали всё под контролем и заслуженно выиграли сегодня.



Не показалось ли, что после замены Гаджимурадова игра на его фланге стала менее острой? Нет, так не показалось. Во-первых, замену сделали, потому что он подсел и нужно было туда поставить свежего игрока. Во-вторых, важно было придержать мяч: Подберёзкин менее быстрый, чем Гаджимурадов, но более комбинационный. И Гаджик слишком подсел, подустал к тому моменту. Надо было отрабатывать в обороне, и мы уже видели, что ему стало тяжеловато. Исходя из этого, сделали замену, я считаю, что удачно. Напоследок хочется поблагодарить болельщиков наших. Наконец-то мы выиграли. Они приходят на домашнюю трибуну, бывают на выездах, мы их видели и в Казани, и во Владимире. Большое им спасибо, будем вместе вылезать из этой ситуации», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала».