Зиньковский — об отказе Дзюбы ехать в сборную: никто не вправе говорить, что он не прав

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился воспоминаниями от матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2), а также затронул тему отказа Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.
«Мы готовились под схему «Зенита» в пять защитников, но также ожидали от них игры в четыре защитника. Знали, что будем под серьёзным давлением, так и получилось. Во время игры обе команды несколько раз меняли схему.
Был ли для меня принципиальным матч с «Зенитом»? Возможно, совсем немножко. Просто хотелось забить. Плюс включение меня в расширенный список сборной дало больше мотивации. Но, к сожалению, не получилось взять очки в этом матче.
Думаю, игра с «Зенитом» была самой сложной в чемпионате. Нас никто прежде так не давил в нашу штрафную. Особенно после нашего гола стало понятно, как будет складываться игра. Таких трудностей нам не доставляли ни «Локомотив», ни «Спартак».
Дзюба не в лучшей форме? Я бы так не сказал. В матче с нами он забил гол и заработал пенальти. Артём показал, что находится в хорошей форме. Но это его решение не приезжать в сборную, и никто не вправе говорить, что он не прав», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».
- 27 сентября 2021
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