Бикфалви — о победе над «Арсеналом»: если рискуешь, то будешь забивать и выигрывать

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).
«Самое главное то, что мы сегодня победили! Команда хорошо работала. Да, сегодня получилось забить, и я этому рад, но важно одно – мы взяли три очка! Во втором тайме у нас также были моменты. Если бы забили, то смогли бы упростить игру.
Сегодня у команды всё получалось легко? Да, так и есть. Когда я был молодой, то всегда был важен настрой на игру. Сейчас мне 33, но тогда, ещё в юношеском возрасте, один человек мне сказал: «Важен настрой – то, как идёт твоя подготовка к матчу – либо выходишь с желанием забить гол или, это уже второй момент, думаешь о том, как не пропустить от соперника». Я это запомнил и сегодня думал только о победе. Если рискуешь, то будешь забивать и выигрывать, а если не будешь об этом думать, то не выиграешь игру, максимум сможешь добиться ничьей. За этим идёт всё», — приводит слова Бикфалви пресс-служба «Урала».
- 27 сентября 2021
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