Тренер «Интера» Индзаги: помню, как забивал «Шахтёру» 21 год назад. С тех пор клуб вырос

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с донецким «Шахтёром» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт завтра, 28 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

«Мой гол за «Лацио» в ворота «Шахтёра»? Да, конечно, я хорошо помню и тот вечер 21 год назад, и сам матч. Могу подтвердить, что «Шахтёр» проделал огромный путь в своём развитии. Команда стала очень сильной, более амбициозной. Я знаю результаты «Шахтёра», например, в позапрошлом сезоне, когда он остановился всего за шаг до финала Лиги Европы. И в прошлом году, считаю, этот клуб очень успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов. Если подытожить сказанное, «Шахтёр» за прошедшие годы очень вырос.

Матч с «Шахтёром» не решающий, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником, хорошо натренированной командой с игроками высокого уровня. Знаем об этом и должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. И, думаю, мы сыграем хорошо. С «Аталантой» мне понравилось, как футболисты проявили себя.

Я смотрел матчи «Шахтёра» в квалификации с «Монако», а также Суперкубок с киевским «Динамо». Вижу, как Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с «Шахтёром» он уже добился очень многого. Я замечаю, как он адаптирует свои идеи с учётом подбора футболистов, которые сейчас в его распоряжении», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Шахтёра».