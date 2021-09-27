Березуцкий: в конце матча с «Нижним Новгородом» занервничали, сами стали привозить моменты
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).
«Тяжёлая игра, как и все матчи в Премьер-Лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры. В конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам несвойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен.
Баха играл в опорной зоне ещё в Казахстане. Для него не нова практически ни одна позиция. Мне очень нравится, как он действует в этой зоне. Яковлев сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся. В каких-то моментах смотрелся очень неплохо», — приводит слова Березуцкого пресс-служба московского клуба.
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:11
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
21:55
-
21:46
-
21:20
-
21:18
-
21:18
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:36
-
20:27
-
20:27
-
20:02
-
19:57
-
19:48
-
19:37
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:17
Партнерский контент