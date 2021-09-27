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Березуцкий: в конце матча с «Нижним Новгородом» занервничали, сами стали привозить моменты

Березуцкий: в конце матча с «Нижним Новгородом» занервничали, сами стали привозить моменты
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

«Тяжёлая игра, как и все матчи в Премьер-Лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры. В конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам несвойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен.

Баха играл в опорной зоне ещё в Казахстане. Для него не нова практически ни одна позиция. Мне очень нравится, как он действует в этой зоне. Яковлев сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся. В каких-то моментах смотрелся очень неплохо», — приводит слова Березуцкого пресс-служба московского клуба.

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