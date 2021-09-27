Алексей Березуцкий высказался о повреждении Эджуке

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал замену нападающего Чидеры Эджуке после повреждения в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).



«Что касается повреждения Эджуке— как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время всё узнаем, но не думаю, что у него что-то серьёзное. Действительно, он стал чаще принимать верные решения. Но не настолько чаще, насколько хотелось бы», — приводит слова Березуцкого пресс-служба московского клуба.

На 82-й минуте Эджуке упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Нигериец сам покинул поле, но тренеры решили провести замену, выпустив Кирилла Набабкина.

В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.