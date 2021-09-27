Клопп расширил обойму капитанов «Ливерпуля» до шести футболистов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение увеличить количество игроков, которые могут быть капитанами команды, до шести человек.



«У нас было три капитана, и игроки проголосовали ещё за троих. Изначальными капитанами были Хендерсон, Милнер и ван Дейк, а затем к ним присоединились Александер-Арнольд, Робертсон и Алисон.



Время от времени в прошлом году из-за травм у нас не хватало здоровых футболистов, поэтому я решил расширить группу капитанов», — цитирует Клоппа Mirror.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.



Завтра, 28 сентября, красным предстоит сыграть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Начало встречи — в 22:00 мск.

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