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Клопп расширил обойму капитанов «Ливерпуля» до шести футболистов

Клопп расширил обойму капитанов «Ливерпуля» до шести футболистов
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение увеличить количество игроков, которые могут быть капитанами команды, до шести человек.

«У нас было три капитана, и игроки проголосовали ещё за троих. Изначальными капитанами были Хендерсон, Милнер и ван Дейк, а затем к ним присоединились Александер-Арнольд, Робертсон и Алисон.

Время от времени в прошлом году из-за травм у нас не хватало здоровых футболистов, поэтому я решил расширить группу капитанов», — цитирует Клоппа Mirror.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Завтра, 28 сентября, красным предстоит сыграть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Начало встречи — в 22:00 мск.

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