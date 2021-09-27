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Ахмедходжич: Хаджикадунич сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть

Ахмедходжич: Хаджикадунич сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть
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Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал о беседе с полузащитником «Ростова» Деннисом Хаджикадуничем.

«Мой друг Деннис Хаджикадунич играет в России, и он сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть. Так что, думаю, нас ждёт непростой матч.

Мы не так много говорили о «Зените». Он просто немного рассказал о том, какая у них команда и что в Санкт-Петербурге очень сложно играть.

Для нас нет ничего невозможного. У них в команде много опытных игроков, если посмотреть на атаку, они очень сильные и креативные. У них есть голеадор, у них есть техничные игроки. У этой команды есть всё», — цитирует Ахмедходжича Expressen.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь, «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).

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