Ахмедходжич: Хаджикадунич сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть

Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал о беседе с полузащитником «Ростова» Деннисом Хаджикадуничем.

«Мой друг Деннис Хаджикадунич играет в России, и он сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть. Так что, думаю, нас ждёт непростой матч.



Мы не так много говорили о «Зените». Он просто немного рассказал о том, какая у них команда и что в Санкт-Петербурге очень сложно играть.



Для нас нет ничего невозможного. У них в команде много опытных игроков, если посмотреть на атаку, они очень сильные и креативные. У них есть голеадор, у них есть техничные игроки. У этой команды есть всё», — цитирует Ахмедходжича Expressen.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь, «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).