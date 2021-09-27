Кафанов объяснил, почему Крицюка отцепили от сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Зенита» Станислав Крицюк не попал в итоговый состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря — по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся ещё один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому ещё и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.