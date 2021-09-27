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Защитник «Мальмё»: худшее, что можно сделать в борьбе с Дзюбой — «приклеиться» к нему

Защитник «Мальмё»: худшее, что можно сделать в борьбе с Дзюбой — «приклеиться» к нему
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Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» высказался о нападающем питерцев Артёме Дзюбе.

«Худшее, что можно сделать в опеке Дзюбы — «приклеиться» к нему. Он этого и хочет. Нужно держаться на некоторой дистанции. Не получится каждый раз выигрывать у него мяч, поэтому иногда нужно попытаться доставить ему неудобства.

Надо играть жёстче. Но не получится делать это всегда, потому что большие нападающие очень любят падать в еврокубковых матчах и зарабатывать штрафные удары», — цитирует Ахмедходжича Expressen.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.

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