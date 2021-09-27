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Зиньковский: понимания, почему я не попал в итоговый состав сборной России, у меня нет

Зиньковский: понимания, почему я не попал в итоговый состав сборной России, у меня нет
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал непопадание в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи.

«С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную.

Понимания, почему не вызвали, у меня нет. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор.

Не теряю надежды дебютировать, конечно. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать. Потом можно будет думать о дебюте. Ничего страшного в непопадании нет. Если что, со мной свяжутся», — цитирует Зиньковского «РБ-Спорт».

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