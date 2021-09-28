Юрий Сёмин оценил состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе.
Миранчук? В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина — свои. Он впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов — это совершенно правильное решение.
Рифат Жемалетдинов тоже же в последних двух матчах не играл в стартовом составе. Арсен Захарян – да, может составить конкуренцию Миранчуку за место в стартовом составе. Но для того, чтобы определить, кто из них в лучшей форме, есть тренировочные дни, в которых всё будет ясно, определённое тестирование, взгляд опытного человека, тренера», — приводит слова Сёмина ТАСС.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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