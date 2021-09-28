Защитник «Мальмё» Ольссон: Дзюба большой, сильный и хорошо играет головой

Защитник «Мальмё» и сборной Швеции Мартин Ольссон в преддверии матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов поделился мнением о форварде петербургской команды Артёме Дзюбе.

«Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы играли с Россией, было много единоборств. Также у него хорошая техника. Будет тяжело, но у нас есть ещё три сильных полузащитника. Надеюсь, мы сможем дать хороший бой», — цитирует Олссона Expressen.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3). Напомним, в прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и не смог выйти в следующий раунд.