Президент «Ювентуса» выступил с заявлением о значимости проекта Суперлиги

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли обратился к инвесторам клуба с заявлением о значимости проекта Европейской Суперлиги для футбола.
«Это выступление не для того, чтобы перефразировать причины рождения Суперлиги. Но это подходящая возможность сообщить вам, что это новое соревнование, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три основных фактора значимости с целью гарантировать стабильность футбольной индустрии:
1) Новая общая структура для контроля затрат и содействия обеспечению сбалансированной конкурентоспособности в рамках различных соревнований, вопреки тому, что было предложено в различных условиях, включая те, которые диктуются нынешней «властью»;
2) Твердая приверженность солидарности и взаимности;
3) Сосредоточение внимания на выступлениях клубов на европейских соревнованиях и на том, как они способствуют развитию талантов в качестве основных элементов новой концепции спортивной меритократии (то, что не может быть основано исключительно на внутренних результатах, с геополитическими и коммерческими соображениями, которые должны существовать отдельно от сути самого спорта).
Короче говоря, это новая меритократическая парадигма и возврат к основам контроля затрат и прозрачности, с тремя категориями заинтересованных сторон в основе проекта:
1) Фанаты, которые диктуют спрос на товар;
2) Игроки, являющиеся звездами шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;
3) Инвесторы, которые берут на себя весь бизнес-риск футбольной индустрии.
Это новая парадигма, которую футбол больше не может игнорировать и на основе которой должен возобновиться конструктивный диалог. Всё можно считать само собой разумеющимся. И всё можно улучшить и переосмыслить.
Футбол — самый популярный вид спорта в мире. «Ювентус», как и многие другие клубы, уже много лет участвует в этом грандиозном зрелище. Каждый, кто представляет клуб, обязан гарантировать высочайший профессионализм, усилия и порядочность, чтобы «Ювентус» оставался верным своей истории», — приводит заявление Аньелли официальный сайт «Ювентуса».
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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