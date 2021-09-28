Клубы английской Премьер-лиги и телекомпании хотят изменить правила послематчевых интервью
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Клубы английской Премьер-лиги и телекомпании хотят отменить проведение послематчевых интервью игроков и тренеров на поле и вернуть их в подтрибунное помещение, сообщает The Sun.
Причиной возможных изменений является то, что телевещателям пришлось прервать интервью главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» из-за оскорблений с трибун в адрес наставника.
Телерадиокомпании обеспокоены за безопасность игроков и тренеров, поскольку многие болельщики остаются на стадионе после финального свистка, чтобы посмотреть интервью, что может привести к повторению подобной ситуации.
Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 3:1 в пользу «канониров».
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