Ахмедходжич: считаю, что «Мальмё» может занять хотя бы третье место в группе

Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» оценил шансы шведской команды на третье место в группе.

«Насколько важен выездной матч с «Зенитом», если «Мальмё» хочет занять третье место? Трудно сказать. У нас очень сложная группа, и я думаю, нам понадобится больше трёх очков. Думаю, мы сможем заработать больше трёх очков. Будет очень тяжело, но в футболе возможно всё.

Мы можем огрызнуться и в матчах с «Ювентусом» и «Челси». Подобное уже случалось раньше в футболе. Бывало и хуже. Лично я считаю, что мы можем заработать очки, чтобы занять хотя бы третье место в группе», — цитирует Ахмедходжича Expressen.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь, «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).