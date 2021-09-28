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Ахмедходжич: считаю, что «Мальмё» может занять хотя бы третье место в группе

Ахмедходжич: считаю, что «Мальмё» может занять хотя бы третье место в группе
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Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» оценил шансы шведской команды на третье место в группе.

«Насколько важен выездной матч с «Зенитом», если «Мальмё» хочет занять третье место? Трудно сказать. У нас очень сложная группа, и я думаю, нам понадобится больше трёх очков. Думаю, мы сможем заработать больше трёх очков. Будет очень тяжело, но в футболе возможно всё.

Мы можем огрызнуться и в матчах с «Ювентусом» и «Челси». Подобное уже случалось раньше в футболе. Бывало и хуже. Лично я считаю, что мы можем заработать очки, чтобы занять хотя бы третье место в группе», — цитирует Ахмедходжича Expressen.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь, «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).

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