Акинфеев прокомментировал курьёзный гол Зайнутдинова в матче с «Нижним Новгородом»

35-летний голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал курьёзный гол казахстанского хавбека армейцев Бактиёра Зайнутдинова в выездном матче 9-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:0).
«Суперпас и супергол», — гласит подпись Акинфеева к снимку с моментом взятия ворот «Нижнего Новгорода».
Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.
Отметим, что 23-летний полузащитник армейцев Бактиёр Зайнутдинов провёл за армейцев шесть матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых отметился двумя забитыми мячами. Он стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Ростова» за € 2 млн и подписав контракт с красно-синими до 30 июня 2025 года.
ЦСКА в девяти матчах набрал 16 очков. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
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