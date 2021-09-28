Акинфеев прокомментировал курьёзный гол Зайнутдинова в матче с «Нижним Новгородом»

35-летний голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал курьёзный гол казахстанского хавбека армейцев Бактиёра Зайнутдинова в выездном матче 9-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:0).

«Суперпас и супергол», — гласит подпись Акинфеева к снимку с моментом взятия ворот «Нижнего Новгорода».

Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.

Отметим, что 23-летний полузащитник армейцев Бактиёр Зайнутдинов провёл за армейцев шесть матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых отметился двумя забитыми мячами. Он стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Ростова» за € 2 млн и подписав контракт с красно-синими до 30 июня 2025 года.

ЦСКА в девяти матчах набрал 16 очков. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», пробившийся в прошлом сезоне в РПЛ из ФНЛ, набрал 11 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.