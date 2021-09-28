Пиоли: «Атлетико» — одна из лучших команд в Испании, но «Милан» хочет набрать первые очки

55-летний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем домашнем матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Атлетико» — одна из лучших команд в Испании. Это солидная и сбалансированная команда, и у неё замечательный тренер. Придётся показать качественную игру с технической точки зрения.

Завтра вечером желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м туре «Милан» на выезде уступил «Ливерпулю» (2:3), а «Атлетико» дома сыграл вничью с «Порту» (0:0). Встреча «Милан» — «Атлетико» состоится сегодня, во вторник, 28 сентября. Начало матча – 22:00 мск.