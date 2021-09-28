Пиоли: «Атлетико» — одна из лучших команд в Испании, но «Милан» хочет набрать первые очки

55-летний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем домашнем матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
«Атлетико» — одна из лучших команд в Испании. Это солидная и сбалансированная команда, и у неё замечательный тренер. Придётся показать качественную игру с технической точки зрения.
Завтра вечером желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в 1-м туре «Милан» на выезде уступил «Ливерпулю» (2:3), а «Атлетико» дома сыграл вничью с «Порту» (0:0). Встреча «Милан» — «Атлетико» состоится сегодня, во вторник, 28 сентября. Начало матча – 22:00 мск.
- 28 сентября 2021
-
02:45
-
02:28
-
02:11
-
01:50
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:04
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:21
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:11
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
21:55
-
21:46