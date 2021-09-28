Кавани может перейти в «Барселону» зимой

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает As.

По информации источника, 34-летний форвард хочет перейти в другую команду в ближайшее время, так как не получает обещанное количество игрового времени.

Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Он принял участие в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

При этом ранее ESPN утверждал, что Кавани не планирует уходить из команды во время зимнего трансферного окна. Сообщалось, что уругвайский форвард готов был бороться за место в составе английского клуба и не будет покидать команду до истечения контракта летом 2022 года.