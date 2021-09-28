Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «МЮ»: раньше я тренировался с Криштиану Роналду, теперь продаю молоко

Экс-игрок «МЮ»: раньше я тренировался с Криштиану Роналду, теперь продаю молоко
Комментарии

Бывший футболист Ричард Экерсли, в настоящее время занимающийся продажей молока в Англии, поделился впечатлениями о Криштиану Роналду, с которым вместе тренировался в «Манчестер Юнайтед».

«Я всё время думал об этом. Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Когда он был в «МЮ» в прошлый раз, там был и я. И я тренировался с ним. А теперь я молочник и торговец, я продаю овсяное молоко, а он всё ещё играет в футбол. Это безумие. Разные миры. Однако я очень счастлив и контролирую свою судьбу», – цитирует 32-летнего экс-футболиста Marca.

Экерсли был в системе «Манчестер Юнайтед» до 2009 года. Затем защитник перешёл в «Бёрнли», выступая в арендах за «Плимут», «Брэдфорд» и «Бери». Также футболист играл в США за «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Экерсли завершил карьеру в 2016 году в английском «Олдхэме».

Новость по теме
Роналду планирует стать тренером в структуре «Манчестер Юнайтед» после окончания карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021