Экс-игрок «МЮ»: раньше я тренировался с Криштиану Роналду, теперь продаю молоко

Бывший футболист Ричард Экерсли, в настоящее время занимающийся продажей молока в Англии, поделился впечатлениями о Криштиану Роналду, с которым вместе тренировался в «Манчестер Юнайтед».
«Я всё время думал об этом. Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Когда он был в «МЮ» в прошлый раз, там был и я. И я тренировался с ним. А теперь я молочник и торговец, я продаю овсяное молоко, а он всё ещё играет в футбол. Это безумие. Разные миры. Однако я очень счастлив и контролирую свою судьбу», – цитирует 32-летнего экс-футболиста Marca.
Экерсли был в системе «Манчестер Юнайтед» до 2009 года. Затем защитник перешёл в «Бёрнли», выступая в арендах за «Плимут», «Брэдфорд» и «Бери». Также футболист играл в США за «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Экерсли завершил карьеру в 2016 году в английском «Олдхэме».
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