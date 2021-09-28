Каррагер: на Луне меньше места, чем в центральной зоне «Тоттенхэма»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Тоттенхэма» от «Арсенала» в матче шестого тура чемпионата Англии.
«Когда вы смотрите на пространство в центре поля у «Тоттенхэма»… Я не думаю, что когда-либо видел что-то подобное в своей жизни. Где такое можно видеть? Конечно, не там. На Луне меньше места, чем то, что вы видели в центре поля «Тоттенхэма». Это на самом деле невероятно», – цитирует Каррагера The Sun.
В матче шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:1. В составе «канониров» голы забили Эмиль Смит, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака. У «Тоттенхэма» единственный мяч забил Сон Хын Мин. «Канониры» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке.
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