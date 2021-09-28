«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Лидса»
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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать 25-летнего полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. Об этом сообщает Star.
По информации источника, манкунианцы готовы сосредоточиться на трансфере игрока после того, как отказались от подписания Деклана Райса из «Вест Хэма».
В минувшем сезоне Филлипс провёл 30 матчей за «Лидс», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
В текущем чемпионате Англии после шести туров «Манчестер Юнайтед» с 13 очками занимает четвёртое место. «Лидс» с тремя очками располагается на 18- строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. В следующем туре манкунианцы примут «Эвертон», а «Лидс» сыграет дома с «Уотфордом». Обе встречи пройдут 2 октября.
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