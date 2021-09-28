Итоговый состав сборной, отказ УЕФА от претензий к клубам по Суперлиге. Главное к утру

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал итоговый состав на октябрьские матчи национальной команды, ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в РПЛ, а УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» по делу Суперлиги. Главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

2. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голам Зайнутдинова и Ахметова.

3. УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» по делу Суперлиги.

4. Почеттино прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром.

5. Казахстан вырвал победу у Ирана в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу.

6. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», добыв первую победу в новом сезоне РПЛ.

7. «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме в предсезонке, у Бучневича — 1+1.

8. «Локомотив» одержал победу в первом матче под руководством Никитина, обыграв «Авангард».

9. Стал известен соперник Алексея Олейника на UFC 270.

10. Португалия обыграла Испанию в дополнительное время и вышла в 1/2 ЧМ по мини-футболу.

11. В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Гуса Тиля у «Спартака».

12. Махачев бросил вызов лучшим бойцам UFC и Флойду Мейвезеру.