Стали известны дата и место прощания с экс-игроком «Зенита» Сергеем Герасимцом

Прощание с бывшим игроком «Зенита» Сергеем Герасимцом пройдёт в пятницу, 1 октября. В 13:00 мск пройдёт отпевание в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Герасимец будет похоронен на Смоленском кладбище. Об этом сообщает журналист Кирилл Легков.

Напомним, 25 сентября команда «Ядро», главным тренером которой являлся Герасимец, стала чемпионом первенства МРО «Северо-Запад». Подопечные Герасимца обыграли клуб «Алмаз Антей» со счётом 2:1, а сам специалист был удалён. Чемпионский титул даёт клубу право пройти регистрацию для получения профессионального статуса.

Татьяна, супруга Сергея Герасимца, сообщила, что после матча муж вернулся домой счастливый. Они разговаривали, смеялись, а затем специалист упал. Напомним, Герасимцу было 55 лет.

Герасимец выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо», «Балтика», «Зенит», «Каунас» и другие. Играл за сборную Беларуси с 1992 по 1999 год. В 2002 году Герасимец объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже Герасимец тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.