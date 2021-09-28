«Места спокойные. Можно отключить голову и расслабиться». Черышев — о поездке на Алтай

Российский футболист Денис Черышев, выступающий за испанскую «Валенсию», рассказал, как с семьёй решил отправиться в туристическую поездку на Алтай. Видео с рассказом Черышева было опубликовано в «Твиттере» в аккаунте сборной России.
«Решили с семьёй выбраться, посмотреть Сибирь. Я никогда там зимой не был, мне очень понравилось. Атмосфера уникальная, так что всем рекомендую слетать и посмотреть, какая у нас в России есть красивая природа. Там было минус 26 градусов, мы ходили в баню. На рыбалку сходить не получилось, но мы смотрели, как рыбаки ловили рыбу в такую погоду, и удивлялись, как они терпят. Там есть своя местная кухня, места тихие и спокойные, где можно отключить голову и просто расслабиться», – рассказал Денис Черышев.
В настоящее время Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Игрок уже вернулся на поле и возобновил тренировки по индивидуальной программе. Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в матчах после октябрьской паузы на сборные.
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