Гари Невилл резко ответил на вопрос, нужно ли футболистам извиняться за незабитые пенальти

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на вопрос, нужно ли игрокам извиняться в социальных сетях после незабитых пенальти. На минувшей неделе португальский полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не реализовал 11-метровый в концовке матча английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1) и опубликовал по этому поводу пост в «Инстаграме».

«Футболистам нужно уволить своих PR-менеджеров и самим говорить искренне. В ближайшие недели я буду резко реагировать на подобное. Игроки нанимают этих менеджеров по комментариям, которые создают за них несуществующие личности.

Сама культура принесения извинений в футболе была бы приемлемой, если бы они были искренними. Однако чаще всего это лишь дымовая завеса, чтобы скрыть ужасное выступление.

И последнее по данной теме, а также мой совет футболистам. Если хотите что-то сказать после игры, идите на телевидение (я понимаю, что футболисты не всегда этого хотят) или разместите видео в социальных сетях, где каждый может увидеть, что это действительно вы», — написал Невилл в «Твиттере».

Незабитый пенальти Бруну Фернандеша:

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