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Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов

Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов
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Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала рейтинг европейских команд по среднему возрасту футболистов, сыгравших в сезоне-2021/2022. Отдельный рейтинг составлен и для клубов Российской Премьер-Лиги.

Самой молодой командой РПЛ по среднему возрасту игроков стали «Крылья Советов». Замыкают список «Зенит» и «Сочи» — самые возрастные команды чемпионата России.

Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков, которые выходили на поле в сезоне-2021/2022:

  1. «Крылья Советов» — 24,84 лет;
  2. «Спартак» — 25,34 лет;
  3. «Динамо» — 25,83 лет;
  4. ЦСКА – 25,90 лет;
  5. «Рубин» — 26,22 лет;
  6. «Ростов» — 26,23 лет;
  7. «Локомотив» — 26,60 лет;
  8. «Химки» — 26,62 лет;
  9. «Краснодар» — 27,17 лет;
  10. «Ахмат» — 27,26 лет;
  11. «Урал» — 27,49 лет;
  12. «Нижний Новгород» — 27,70 лет;
  13. «Арсенал» Тула – 27,96 лет;
  14. «Уфа» — 28,11 лет;
  15. «Зенит» — 28,51 лет;
  16. «Сочи» — 29,12 лет.

Примечательно, что самым молодым клубом из топ-5 европейских лиг является «Монако». Средний возраст футболистов в составе монегасков составляет 24,31 года.

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