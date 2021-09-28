Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов
Поделиться
Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала рейтинг европейских команд по среднему возрасту футболистов, сыгравших в сезоне-2021/2022. Отдельный рейтинг составлен и для клубов Российской Премьер-Лиги.
Самой молодой командой РПЛ по среднему возрасту игроков стали «Крылья Советов». Замыкают список «Зенит» и «Сочи» — самые возрастные команды чемпионата России.
Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков, которые выходили на поле в сезоне-2021/2022:
- «Крылья Советов» — 24,84 лет;
- «Спартак» — 25,34 лет;
- «Динамо» — 25,83 лет;
- ЦСКА – 25,90 лет;
- «Рубин» — 26,22 лет;
- «Ростов» — 26,23 лет;
- «Локомотив» — 26,60 лет;
- «Химки» — 26,62 лет;
- «Краснодар» — 27,17 лет;
- «Ахмат» — 27,26 лет;
- «Урал» — 27,49 лет;
- «Нижний Новгород» — 27,70 лет;
- «Арсенал» Тула – 27,96 лет;
- «Уфа» — 28,11 лет;
- «Зенит» — 28,51 лет;
- «Сочи» — 29,12 лет.
Примечательно, что самым молодым клубом из топ-5 европейских лиг является «Монако». Средний возраст футболистов в составе монегасков составляет 24,31 года.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
09:53
-
09:43
-
09:36
-
09:31
-
09:00
-
08:39
-
08:30
-
08:03
-
07:47
-
07:06
-
06:44
-
06:36
-
05:47
-
02:45
-
02:28
-
02:11
-
01:50
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:04
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:21
-
23:17
-
23:16
-
23:06
Партнерский контент