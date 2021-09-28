Объявлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов

Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала рейтинг европейских команд по среднему возрасту футболистов, сыгравших в сезоне-2021/2022. Отдельный рейтинг составлен и для клубов Российской Премьер-Лиги.

Самой молодой командой РПЛ по среднему возрасту игроков стали «Крылья Советов». Замыкают список «Зенит» и «Сочи» — самые возрастные команды чемпионата России.

Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков, которые выходили на поле в сезоне-2021/2022:

«Крылья Советов» — 24,84 лет; «Спартак» — 25,34 лет; «Динамо» — 25,83 лет; ЦСКА – 25,90 лет; «Рубин» — 26,22 лет; «Ростов» — 26,23 лет; «Локомотив» — 26,60 лет; «Химки» — 26,62 лет; «Краснодар» — 27,17 лет; «Ахмат» — 27,26 лет; «Урал» — 27,49 лет; «Нижний Новгород» — 27,70 лет; «Арсенал» Тула – 27,96 лет; «Уфа» — 28,11 лет; «Зенит» — 28,51 лет; «Сочи» — 29,12 лет.

Примечательно, что самым молодым клубом из топ-5 европейских лиг является «Монако». Средний возраст футболистов в составе монегасков составляет 24,31 года.