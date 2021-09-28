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Гари Невилл: Усик победил бы нас с Филом в шести раундах

Гари Невилл: Усик победил бы нас с Филом в шести раундах
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в своём «твиттере» ответил на вопрос подписчика о боксёрском поединке с братом Филом.

Болельщик написал: «Ты против Фила в боксёрском поединке, 12 раундов. Кто выиграет?» Гари ответил: «Я не уверен, но Усик победил бы нас обоих в шести раундах».

На минувшей неделе украинский боксёр Александр Усик одержал победу в бою с британцем Энтони Джошуа. Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу — 116-112, 117-114, 115-113.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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