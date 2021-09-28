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Сын Это'О заключил контракт с португальским клубом

Сын Это'О заключил контракт с португальским клубом
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Этьен Это'О, сын бывшего камерунского нападающего Самуэля Это'О, заключил контракт с клубом «Витория Гимарайнш», сообщается на официальном сайте португальской команды.

19-летний футболист молодёжной сборной Камеруна будет выступать за команду «Витории Гимарайнш» U23. Ранее Этьен тренировался с молодёжными командами «Мальорки», «Атлетико Балеарес» и «Овьедо».

Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

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