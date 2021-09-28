Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал свой курьёзный гол в матче с «Нижним Новгородом»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал свой курьёзный гол в матче 9-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:0). Напомним, после навеса Чидеры Эджуке с фланга Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота нижегородцев.



«Это случайно получилось, не хотел пятой точкой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил. Я увидел, что все радуются, и не понял, в чём причина. А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнёры прикалываются, смеются. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение. Думаю, это самый необычный гол в моей карьере», — сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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