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Дубайская компания готова выкупить долг «Барселоны» в размере € 1,5 млрд

Дубайская компания готова выкупить долг «Барселоны» в размере € 1,5 млрд
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Компания из Дубая, название которой не упоминается, готова выкупить долг каталонской «Барселоны» в размере € 1,5 млрд, информирует Sport.es со ссылкой на телепрограмму El Curubito.

По сведениям источника, дубайская компания готова предложить «Барселоне» мораторий как минимум на два года. Таким образом, долг футбольного клуба будет погашен уже сейчас бизнесменами из Дубая, а «Барселона» останется должна этой компании, но при этом получит отсрочку платежа. Такой вариант позволит клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.

Данное предложение является очень выгодным для «Барселоны», ведь срок моратория может быть установлен на период от 2 до 12 лет. При этом партнёрские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг «Барселоны», достаточно низкие.

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