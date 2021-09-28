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Ришарлисон отреагировал на интерес к нему со стороны «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ»

Ришарлисон отреагировал на интерес к нему со стороны «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ»
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Бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон де Андраде отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

«Я всегда очень осторожно высказываюсь о таких новостях. Я люблю всех в «Эвертоне», обожаю этот клуб, который так тепло меня принял. Не знаю, что меня ждёт в будущем. Если однажды придётся уйти, то это должен быть хороший вариант для меня и для клуба.

Но если я останусь, то буду отдавать всего себя за футболку «Эвертона» и за наших болельщиков, которые всегда поддерживали меня. Я невероятно благодарен клубу и чувствую себя здесь, как дома», — приводит слова Ришарлисона Ole.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ришарлисон сыграл в четырёх матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Видео гола Ришарлисона в матче с «Саутгемптоном»

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