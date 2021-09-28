Пермская «Звезда» победила «Спартак» в первый день фестиваля «Чемпионата»

В Москве на стадионе «Металлург» стартовал третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 32 команды из 18 городов. Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения).

Турнир U11



Группа А: «Чертаново» (Москва), «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный), «Металлург» (Липецк), «К-8» (Новороссийск).

Группа B: «Динамо» (Дагестан), «Трудовые резервы» (Москва), «СШ №8 — Zemlyakoff» чёрные (Пенза), Академия ФК «Нижний Новгород»-2 (Нижний Новгород).

Группа C: «Звезда» (Пермь), «Спартак» (Москва), «СШ №8 — Zemlyakoff» серые (Пенза), «Кожаный мяч» (Ставрополь).

Группа D: «Арсенал» (Тула), «Future» (Москва), «Атлетик» (Абакан), Академия ФК «Нижний Новгород»-1 (Нижний Новгород).

Поражение команды Академии московского «Спартака» стало главной неожиданностью первого для соревнований. Красно-белые, похоже, недооценили сверстников из СШОР «Звезда», воспитанниками которой в разное время были Павел Садырин, Андрей Сметанин и Константин Зырянов. Первый тайм завершился вничью 0:0, а во втором пермяки забили два гола подряд, пропустив лишь незадолго до финального свистка.

Стоит отметить также нулевую ничью липецкого «Металлурга» с командой К-8. Дело в том, что в воротах новороссийцев играла девочка. Василиса Кринько — вратарь команды К-8 U10, но на нашем турнире она заменяет заболевшего голкипера и в команде на год старше. И защищает неплохо!

Результаты 1-го дня:

«Спартак» (Москва) — «Звезда» (Пермь) — 1:2 (Москаленко — Аникин, Худанин).

«Чертаново» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» — 3:5 (Клочков-2, Ханяфиев — Акопян-3, Пантелей, Расторгуев).

«Динамо» (Дагестан) — «Трудовые резервы» (Москва) — 2:4 (Абдулазизов, автогол — Борисов, Довбня, Ларионов, Лебидь).

«Арсенал» (Тула) — Future (Москва) — 1:0 (Еремичев).

«Металлург» (Липецк) — К-8 (Новороссийск) — 0:0.

«Кожаный мяч» (Ставрополь) — СШ №8 — Zemlyakoff серые (Пенза) — 8:2 (Княжев-2, Курачинов-2, Озманян-2, Шевцов, Эшетилов — Гамидуллаев, Васькин).

СШ №8 Zemlyakoff черные (Пенза) — Академия «Нижний Новгород-2» — 5:0 (Ежов-2, Баткаев, Ваняшев, Шленчик).

Академия «Нижний Новгород» — «Атлетик» (Абакан) — 0:3 (Дроботов, Зайцев, Сеидов).



Турнир U10

Группа А: «Чертаново» (Москва), СШ № 10 (Уфа), «Иркутск» (Иркутск), «Спартак» (Каневская).

Группа B: «Динамо» (Москва), «Бунедкор» (Ташкент), «Екатеринодар» (Краснодар), «Олимпик» (Минусинск).

Группа C: Академия ФК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Мордовия» (Саранск), ДФК «Звезда-2013» (Пермь), «Future» (Москва).

Группа D: «Динамо» (Дагестан), «К-8» (Новороссийск), «Ротор» (Москва), «Атлетик» (Абакан).



Фавориты турнира, столичные динамовцы, одержали самую крупную победу дня, забив десять голов в ворота «Олимпика» из Минусинска. Путешествие длиной более 3300 километров наверняка отняло у сибиряков много сил.

Победу одержала и команда филиала Академии «Динамо» имени Льва Яшина в Дагестане: махачкалинцы одолели столичный «Ротор». Не удалось набрать очки и нашим гостям из Узбекистана, футболистам ташкентского «Бунедкора», которые в упорнейшей борьбе уступили «Екатеринодару». Однако впереди ещё два тура группового этапа, а затем матчи плей-офф. Фестиваль завершится в пятницу.

Результаты 1-го тура:

«Олимпик» (Минусинск) — «Динамо» (Москва) — 0:10 (Сущевский-3, Овсянников-2, Абдулхаликов-2, Жуков, Савин, Беляев).

«Динамо» (Дагестан) — «Ротор» (Москва) — 2:1 (Аташев, Сулейманов — Чередниченко).

Future (Москва) — Академия ФК «Нижний Новгород» — 4:1 (Галко-3, Понкратов — Попов).

«Чертаново» (Москва) — СШ № 10 (Уфа) — 1:5 (Лаптев — Мирзаев-2, Ягудин-2, Зарифьянов).

«Бунедкор» (Ташкент) — «Екатеринодар» (Краснодар) — 2:3 (Ахматиллаев, Кудратов — Тлевцеруков-2, Саркисян).

ФК «Иркутск» (Иркутск) — «Спартак» (Каневская) — 1:4 (Поляков — Загальский-2, Пономарев, Падалка).

«Атлетик» (Абакан) — К-8 (Новороссийск) — 2:1 (Ногин, Сеидов — Таксиди).

«Мордовия» (Саранск) — ДФК «Звезда-2013» (Пермь) — 2:0 (Кабаев, Казанцев).