«Шахтёр» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встретится с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Интер».
Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. В роли резервного рефери выступит Андрей Флорин Кивулете.
Напомним, «Интер» и «Шахтёр» стартовали в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражений. Миланский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1, а донецкие «горняки» сенсационно проиграли молдавскому «Шерифу» (0:2).
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